أبوهشيمة عن زواجه من ياسمين صبري : مش هنطول فى الخطوبة

كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشمية عن تفاصيل ارتباطه بالفنانة ياسمين صبرى وإعلانه عن الخطوبة.

وقال أبو هشيمة خلال لقائه فى برنامج "روسيا اليوم أون لاين" : أعلنت عن ارتباطى بياسمين صبرى وهو أمر يشرفنى ولم أخجل منه حتى أخبئه.

وأضاف أبو هشيمة قائلا: "أننى لا أحب الحديث كثيرا عن حياتى الخاصة فضلا عن أن ليس هناك ما يمكن قوله سوى إن الخطوبة ستكلل بالزواج خلال أيام قليلة "مش هنطول فى الخطوبة".

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يذكر أن هناك كثير من الأقاويل تم إثارتها فور إعلان أحمد أبو هشيمة عن ارتباطه بالفنانة ياسمين صبرى.