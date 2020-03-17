كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشمية عن تفاصيل ارتباطه بالفنانة ياسمين صبرى وإعلانه عن الخطوبة.
وقال أبو هشيمة خلال لقائه فى برنامج "روسيا اليوم أون لاين" : أعلنت عن ارتباطى بياسمين صبرى وهو أمر يشرفنى ولم أخجل منه حتى أخبئه.
وأضاف أبو هشيمة قائلا: "أننى لا أحب الحديث كثيرا عن حياتى الخاصة فضلا عن أن ليس هناك ما يمكن قوله سوى إن الخطوبة ستكلل بالزواج خلال أيام قليلة "مش هنطول فى الخطوبة".
يذكر أن هناك كثير من الأقاويل تم إثارتها فور إعلان أحمد أبو هشيمة عن ارتباطه بالفنانة ياسمين صبرى.
كانت هذه تفاصيل خبر أبوهشيمة عن زواجه من ياسمين صبري : مش هنطول فى الخطوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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