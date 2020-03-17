تونس تقرر إغلاق الحدود الجوية والبحرية لمواجهة كورونا .. فرنسا : إجلاء 5 آلاف سائح من تونس بواسطة 30 رحلة جوية خاصة

قررت الحكومة التونسية، مساء الاثنين، إغلاق الحدود الجوية والبرية للبلاد، وذلك غداة إغلاقها الحدود البحرية، لتنضم بذلك تونس إلى قائمة الدول التي عزلت نفسها عن العالم في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا المستجدّ.
وقال رئيس الوزراء، إلياس الفخفاخ، في خطاب عبر التلفزيون في ختام جلسة لمجلس وزراء مصغر إن المجلس قرر "إغلاق الحدود الجوية والبرية لكل الرحلات التجارية، ما عدا السلع والبضائع وبعض رحلات الإجلاء عبر الجو".
ووجد آلاف السياح أنفسهم عالقين في تونس، ولاسيما في جزيرة جربة، بعد إلغاء العديد من الرحلات الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع. والاثنين ساد التوتر مطار تونس، حيث وجد المسافرون أنفسهم أمام شح في المعلومات.
وقال السفير الفرنسي، أوليفييه بوافر دارفور، إن 5 آلاف سائح فرنسي غادروا تونس خلال الساعات الـ48 الماضية وإنه "من المقرّر أن تصل 30 رحلة جوية خاصة" لإجلاء 5 آلاف سائح فرنسي آخر.
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