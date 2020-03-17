لماذا أعلنت الصحة المصرية الحجر على 300 أسرة في الدقهلية‬⁩ بسبب كورونا

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، عن وضع حوالي 300 أسرة قيد الحجر الصحي في محافظة الدقهلية، وأن جميع الأسر المحجورة من القرية التي سجلت فيها وفاة أول سيدة مصرية بكورونا.

وأضافت في حديث تليفزيوني أن الدولة تتخذ الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في الكثير من الدول، مشيرة إلى أن الوزارة تجري اختبارات للمخالطين لحصر الإصابة، كما أن منع التجمعات مهم للغاية لعدم نشر الفيروس.

وأشارت إلى أن وزارتها تقوم باتخاذ إجراءات وقائية مشددة بمحافظات الدقهلية، ودمياط، والمنيا وذلك نظرا لرصد عدد كبير من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظات، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

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يأتي ذلك في وقت أفادت وزارة الصحة بوفاة ألماني في الأقصر ومواطن بالدقهلية، كما أعلنت تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة.

أسباب الحجر على هذا العدد

تم وضع 300 أسرة فى محافظة الدقهلية تحت الحجر الصحى بعد ظهور عدد من المصابين بفيروس كورونا داخل قريتهم والتى أظهرت النتائج إيجابيتها.

وذكرت وزيرة الصحة أن الوزارة اكتشفت الحالات الإيجابية بعد فحص عدد كبير من المخالطين للحالات المصابة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية كبيرة لضمان عدم انتشار الفيروس .