حمادة: لدي تحفظ على توقيت إجراءات الحكومة وتأخروا لأسباب سياسة والمهم أن نتصرف بمسؤولية

ركّز النائب ​مروان حمادة​ على أنّه "ليس لديّ تحفظ على إجراءات ​الحكومة​، بل لديّ تحفظ على التوقيت. تأخّروا لأسباب واضحة لها علاقة بال​سياسة​ كان في الإمكان تجاوزها، لكُنّا ساعدنا أنفسنا ولكنّا أيضًا ساعدنا غيرنا، أكانوا إيرانيّين أو إيطاليّين أو غيرهم".

وأكّد في حديث صحافي، أنّ "الوقت الآن، هو للتفكير في كيفيّة حماية بلدنا وشعبنا وليس في أي أمر آخر، مع التحلّي بأعلى درجات المسؤوليّة، وأي كلام خارج هذا الإطار وأي كلام غير مسؤول، يؤذي وربّما يكون أخطر من فيروس "كورونا".

وأبدى حمادة امتعاضه مِن "ما يجري في برامج "التوك شو"، مشدّدًا على أنّ "هناك فلتان يتفاقم منذ أكثر من سنتين تحت عنوان حرّية الإعلام، وبلغ حدًّا لا يُطاق على مواقع التواصل الإجتماعي"، لافتًا إلى أنّ "المهم هو أن نتصرّف بمسؤوليّة، ونتمكّن من إخراج بلدنا من هذه الأزمة وهذا العزل".