ركّز النائب مروان حمادة على أنّه "ليس لديّ تحفظ على إجراءات الحكومة، بل لديّ تحفظ على التوقيت. تأخّروا لأسباب واضحة لها علاقة بالسياسة كان في الإمكان تجاوزها، لكُنّا ساعدنا أنفسنا ولكنّا أيضًا ساعدنا غيرنا، أكانوا إيرانيّين أو إيطاليّين أو غيرهم".
وأكّد في حديث صحافي، أنّ "الوقت الآن، هو للتفكير في كيفيّة حماية بلدنا وشعبنا وليس في أي أمر آخر، مع التحلّي بأعلى درجات المسؤوليّة، وأي كلام خارج هذا الإطار وأي كلام غير مسؤول، يؤذي وربّما يكون أخطر من فيروس "كورونا".
وأبدى حمادة امتعاضه مِن "ما يجري في برامج "التوك شو"، مشدّدًا على أنّ "هناك فلتان يتفاقم منذ أكثر من سنتين تحت عنوان حرّية الإعلام، وبلغ حدًّا لا يُطاق على مواقع التواصل الإجتماعي"، لافتًا إلى أنّ "المهم هو أن نتصرّف بمسؤوليّة، ونتمكّن من إخراج بلدنا من هذه الأزمة وهذا العزل".
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة: لدي تحفظ على توقيت إجراءات الحكومة وتأخروا لأسباب سياسة والمهم أن نتصرف بمسؤولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.