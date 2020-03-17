حسن يعقوب: اطلاق سراح العميل الفاخوري اصعب من كورونا

شدد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، على ان اطلاق سراح جزار ​الخيام​ العميل ​عامر الفاخوري​ وقعت على رؤوس الشرفاء اقسى من وباء ​كورونا​، لكن الاكثر قساوة هو بعض بيانات الشجب والاستنكار التي لا زالت تستغبي الناس وهي الآمرة باطلاقه. وتابع قائلا "سقطت القيم ومعها كل شئ".

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