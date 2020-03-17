الشرق الأوسط: تكليف ابراهيم بمهمة التنسيق لإخضاع النازحين واللاجئين لفحص كورونا

عَلِمت صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "​المجلس الأعلى للدفاع​ أناط بالمدير العام للأمن العام اللواء ​عباس إبراهيم​ مهمّة التواصل مع "​المفوضية العليا لشؤون اللاجئين​"، للبحث في ضرورة الإسراع في تجهيز ​المستشفيات​ الميدانية في عكار و​البقاع​، لإخضاع المقيمين في مخيمات ​النزوح السوري​ واللجوء ال​فلسطين​ي إلى فحوص للتأكّد من عدم إصابتهم بوباء "​كورونا​"، خصوصًا أنّ هذه ​المخيمات​ متداخلة مع البلدات والقرى البقاعيّة والعكاريّة".

ولفتت إلى أنّ "اللواء إبراهيم يتواصل أيضًا مع "وكالة الغوث" للاجئين الفلسطينيّين وسفارة فلسطين لدى ​لبنان​، من أجل حثّهما على إخضاع من في المخيمات إلى فحوص للتأكّد من عدم إصابتهم بـ"كورونا"، واتّخاذ ما يلزم من تدابير لعزل من تثبت إصابته، لحماية اللاجئين من انتشار هذا الوباء".