عَلِمت صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "المجلس الأعلى للدفاع أناط بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مهمّة التواصل مع "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، للبحث في ضرورة الإسراع في تجهيز المستشفيات الميدانية في عكار والبقاع، لإخضاع المقيمين في مخيمات النزوح السوري واللجوء الفلسطيني إلى فحوص للتأكّد من عدم إصابتهم بوباء "كورونا"، خصوصًا أنّ هذه المخيمات متداخلة مع البلدات والقرى البقاعيّة والعكاريّة".
ولفتت إلى أنّ "اللواء إبراهيم يتواصل أيضًا مع "وكالة الغوث" للاجئين الفلسطينيّين وسفارة فلسطين لدى لبنان، من أجل حثّهما على إخضاع من في المخيمات إلى فحوص للتأكّد من عدم إصابتهم بـ"كورونا"، واتّخاذ ما يلزم من تدابير لعزل من تثبت إصابته، لحماية اللاجئين من انتشار هذا الوباء".
كانت هذه تفاصيل خبر الشرق الأوسط: تكليف ابراهيم بمهمة التنسيق لإخضاع النازحين واللاجئين لفحص كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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