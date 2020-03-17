أكّدت مصادر حكوميّة، لصيحفة "الجمهورية"، أنّ "إقرار مجلس الوزراء للمشروع المتعلق بالـ"كابيتال كونترول" لن يتأخّر، وسيُحال إلى مجلس النواب في وقت قريب".
من جهتها، لفتت مصادر بمجلس النواب لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "دوائر المجلس وبتوجيهات من رئيس مجلس النواب نبيه بري، تدرس كيفيّة انعقاد المجلس بهيئته العامة لتشريع مجموعة القوانين الملحّة، وسط كلّ الإحتياطات والإجراءات الوقائيّة الّتي ينبغي اتخاذها لتأمين سلامة النواب".
وأجمعت المصادر الحكوميّة والنيابيّة، على أنّ "مشروع الـ"كابيتال كونترول" مُلحّ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أمور أُخرى، مثل تعديل القانون 462 للتمكّن من تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، حيث من المفترض أن يعمد مجلس الوزراء بعد ذلك إلى تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجمهورية: مشروع الكابيتال كونترول مُلح وتُدرس كيفية انعقاد البرلمان بهيئته العامة لتشريع قوانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.