مصادر الجمهورية: مشروع الكابيتال كونترول مُلح وتُدرس كيفية انعقاد البرلمان بهيئته العامة لتشريع قوانين

أكّدت مصادر حكوميّة، لصيحفة "الجمهورية"، أنّ "إقرار ​مجلس الوزراء​ للمشروع المتعلق بالـ"كابيتال كونترول" لن يتأخّر، وسيُحال إلى ​مجلس النواب​ في وقت قريب".

من جهتها، لفتت مصادر بمجلس النواب لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "دوائر المجلس وبتوجيهات من رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، تدرس كيفيّة انعقاد المجلس بهيئته العامة لتشريع مجموعة القوانين الملحّة، وسط كلّ الإحتياطات والإجراءات الوقائيّة الّتي ينبغي اتخاذها لتأمين سلامة النواب".

وأجمعت المصادر الحكوميّة والنيابيّة، على أنّ "مشروع الـ"كابيتال كونترول" مُلحّ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أمور أُخرى، مثل تعديل القانون 462 للتمكّن من تعيين الهيئة الناظمة ل​قطاع الكهرباء​، حيث من المفترض أن يعمد مجلس الوزراء بعد ذلك إلى تعيين مجلس إدارة جديد ل​مؤسسة كهرباء لبنان​".