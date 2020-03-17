أكّدت أوساط رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "بري على استعداد لمواكبة ​الحكومة​ في مهمّتها الإنقاذيّة للبلد، سواء على المستوى الاقتصادي أو المالي أو الإصلاحي، وهو في هذا الإطار ينتظر ما ستحيله إليه الحكومة من مشاريع قوانين تصبّ في هذه المهمّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر أوساط بري للجمهورية: هو مستعد لمواكبة الحكومة بمهمتها الإنقاذية للبلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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