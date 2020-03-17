كشفت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" أنّ "العنوان الاقتصادي والمالي سيكون محور جلسة مجلس الوزراء الّتي ستُعقد اليوم في السراي الحكومي، حيث سيُطرح موضوع سندات الدين مع بدء السريان الفعلي لقرار تعليق دفع سندات "اليوروبوند"، اعتبارًا من يوم أمس".
ولفتت إلى أنّ "أصداء إيجابيّة بدأت تتسرّب عن المفاوضات الّتي تجري مع الدائنين، من شأنها أن تنعكس إيجابًا على توجّه الحكومة اللبنانية لهيكلة ديونها"، مشيرةً إلى أنّ "مشروع القانون المتعلّق بالـ"كابيتال كونترول" قد يكون مدرَجًا في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، تمهيدًا لإقراره في مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره في أقرب وقت".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارية للجمهورية: أصداء إيجابية بدأت تتسرب عن المفاوضات التي تجري مع الدائنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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