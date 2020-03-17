أوساط قريبة من دياب للجمهورية: الحكومة ماضية لتوفير العلاجات للأزمة الاقتصادية والمالية

أبلغت أوساط قريبة من رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، إلى صحيفة "الجمهورية" قولها، أنّ "الأزمة الناشئة جراء وباء "​كورونا​"، الّتي استدعت تجنيد الحكومة كلّ جهدها في سبيل مواجهته، لن تصرف الحكومة عن مهمّتها الأساس في مواجهة الأزمة الاقتصاديّة والماليّة، بل هي ماضية بالزخم نفسه الّذي انطلقت به لتوفير العلاجات المطلوبة، الّتي يؤمل أن تتظهّر إيجابيّاتها في المدى القريب".

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