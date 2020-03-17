لفتت مصادر قريبة من رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّه "رغم أنّ إجراءات الحكومة لمواجهة انتشار وباء "​كورونا​" تأخّرت عشرة أيام، المهم الآن تضافر كلّ الجهود للحدّ من انتشار الوباء، والتأكيد على الإقفال التام للأجواء والحدود البرية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر قريبة من الحريري للجمهورية: لتضافر الجهود لمواجهة كورونا وتأكيد الإقفال التام للأجواء والحدود البرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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