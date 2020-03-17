شدّد مرجع أمني كبير لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "الإجراءات الّتي قرّرتها الحكومة ومجلس الدفاع الأعلى ستُطبَّق بحذافيرها، وأُعطيت التوجيهات اللّازمة للقوى الأمنيّة والعسكريّة ضمن الإطار المحدّد لها".
وأوضح أنّ "الأولويّة بالنسبة إلى القوى الامنية على اختلافها، هي حفظ الأمن العام وسلامة المواطنين في كلّ المناطق اللبنانية، وثمّة تعليمات صارمة قد أُعطيت للقوى الأمنيّة والعسكريّة بمنع حصول أي إخلال بالأمن، والتشدّد مع المخلّين".
كانت هذه تفاصيل خبر مرجع أمني للجمهورية: إجراءات الحكومة ستطبق بحذافيرها وثمة تعليمات للقوى الأمنية بمنع حصول إخلال بالأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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