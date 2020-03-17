مرجع أمني للجمهورية: إجراءات الحكومة ستطبق بحذافيرها وثمة تعليمات للقوى الأمنية بمنع حصول إخلال بالأمن

شدّد مرجع أمني كبير لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "الإجراءات الّتي قرّرتها ​الحكومة​ و​مجلس الدفاع الأعلى​ ستُطبَّق بحذافيرها، وأُعطيت التوجيهات اللّازمة للقوى الأمنيّة والعسكريّة ضمن الإطار المحدّد لها".

وأوضح أنّ "الأولويّة بالنسبة إلى ​القوى الامنية​ على اختلافها، هي حفظ ​الأمن العام​ وسلامة المواطنين في كلّ المناطق اللبنانية، وثمّة تعليمات صارمة قد أُعطيت للقوى الأمنيّة والعسكريّة بمنع حصول أي إخلال بالأمن، والتشدّد مع المخلّين".