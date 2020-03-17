وزني: على النيابة العامة التدخل وإلزام المصارف بالانصياع لقرار الحكومة

رفض وزير ​المال​ ​غازي وزني​ قرار ​المصارف​ بالاقفال، ودعا ​النيابة العامة​ للتدخل، وإلزام المصارف بالانصياع لقرار ​الحكومة​. وأكد الوزير وزني لـ"اللواء" ان ما صدر عنه لجهة اعتبار اقفال المصارف بمثابة ​اخبار​ صحيح، ولكنه استدرك ان هذا الموضوع غير مطروح على جدول أعمال ​مجلس الوزراء​ اليوم. إضغط للمزيد

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