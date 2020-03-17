أكّد مرجع مسؤول لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "مع دعمنا الكامل لقرار ​الحكومة​ إعلان "التعبئة العامة"، وتقديرنا للاستنفار الصحي المُعلن لضمان الحدّ من انتشاره، إلّا أنّ الإجراءات المُتّخذة ينبغي ألاّ تنتهي بمنع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة، كالملاهي والمقاهي و​الحدائق العامة​ ومراكز ​التسوق​ و​المطاعم​ وأماكن الترفيه وغيرها، بل تستدعي أيضًا، الحدّ منها في الأماكن المُستثناة، وقبل ذلك التشدّد في مراقبة أسعار السلع، لئلّا يلجأ بعض التجار إلى تحقيق أرباح على حساب حياة الناس ومعاناتهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر مرجع مسؤول للجمهورية: للحد من التجمعات بالأماكن المستثناة من قرار الحكومة والتشدد بمراقبة أسعار السلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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