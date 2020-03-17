تركيا تحظر الصلوات الجماعية في المساجد بسبب فيروس كورونا

أعلنت تركيا تعليق الصلوات الجماعية في المساجد حتى إشعار آخر، ويشمل ذلك صلاة الجمعة، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية علي إرباش "بات ضرورياً تعليق الصلوات الجماعية في المساجد". وأشار إلى أن نحو 90 ألف مسجد في تركيا ستبقى مع ذلك مفتوحةً أمام الراغبين في "أداء الصلاة بشكل فردي".
وعززت تركيا في الأيام الأخيرة إجراءاتها الهادفة إلى احتواء تفشي وباء كوفيد-19. ورسمياً، سجلت 18 إصابة بالفيروس في البلاد.
ووضعت تركيا الأحد آلاف المعتمرين الوافدين من السعودية في الحجر الصحي.
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