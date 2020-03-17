تركيا تحظر الصلوات الجماعية في المساجد بسبب فيروس كورونا

أعلنت ​تركيا​ تعليق الصلوات الجماعية في المساجد حتى إشعار آخر، ويشمل ذلك صلاة الجمعة، بهدف الحد من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

وقال رئيس ​هيئة الشؤون الدينية التركية​ علي إرباش "بات ضرورياً تعليق الصلوات الجماعية في المساجد". وأشار إلى أن نحو 90 ألف مسجد في تركيا ستبقى مع ذلك مفتوحةً أمام الراغبين في "أداء ​الصلاة​ بشكل فردي".

وعززت تركيا في الأيام الأخيرة إجراءاتها الهادفة إلى احتواء تفشي وباء كوفيد-19. ورسمياً، سجلت 18 إصابة بالفيروس في البلاد.

ووضعت تركيا الأحد آلاف المعتمرين الوافدين من ​السعودية​ في الحجر الصحي.