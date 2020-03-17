الحكومة الاسرائيلية صادقت على على إجراءات طوارئ ستساعد في مكافحة تفشي كورونا

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بأن ​الحكومة الاسرائيلية​ صادقت بالإجماع خلال جلستها التي عقدت هاتفيا بمشاركة المستشار القانوني للحكومة، على إجراءات طوارئ من شأنها تفعيل الآليات الرقمية التي ستساعد في مكافحة تفشي ​فيروس كورونا​.

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