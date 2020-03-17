لوس انجلوس تغلق الحانات والمطاعم والنوادي الليلية

أمرت سلطات مدينة لوس انجلوس بإغلاق كل الحانات و​المطاعم​ والنوادي الليلية اعتبارا من منتصف ليل الأحد باستثناء خدمات التسليم، لمكافحة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد، على ما أعلن رئيس ​البلدية​ إريك غارسيتي.

وسيبقى الإغلاق ساريا حتى 31 آذار على الأقل على ما أوضح غارسيتي عبر "​فيسبوك​"، وذلك بعد توقيع مرسوم بهذا الشأن.

وغرد أيضا "الأمر ليس سهلا ولم أتخذ هذا القرار بخفة. سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة الشركات والعاملين المتضررين خلال هذه الفترة".

وأقر اجراء مماثل الأحد في ​نيويورك​ في حين أعلنت مجموعة "أم جي ام ريزورت" في ​لاس فيغاس​ إغلاقا موقتا لـ13 كازينو وفندقا تملكها.