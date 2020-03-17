ارتفاع الوفيات بكورونا في اميركا إلى 81 شخصاً والإصابات 4300

أفادت شبكة "ان.بي.سي" الإخباریة الاميركیة بارتفاع ​حالات​ الوفاة جراء فیروس ​كورونا​ المستجد - كوفید 19 إلى 81 شخصا فیما وصلت حالات الإصابة بالفیروس إلى 4300 حالة في ولایات ​واشنطن​ ونیویورك وكالیفورنیا. واشارت عمدة واشنطن العاصمة مورییل باوزر الى إن السلطات الصحیة في واشنطن سجلت خمس حالات جدیدة مصابة بكورونا لیصل بذلك اجمالي الحالات في المدینة إلى 22 شخصا. بالإضافة إلى ذلك أعلنت مدیرة ​الصحة​ في العاصمة لاكواندرا نیسبت أن النوادي الصحیة والمنتجعات الصحیة ومراكز التدلیك ودور السینما تلقت أمرا بالاغلاق اعتبارا من الیوم.

كما أمر حاكم جورجیا بریان كیمب بإغلاق ​المدارس​ الحكومیة بدءا الأربعاء حتى نھایة الشھر الجاري للحد من انتشار الفیروس.

وأعلن مجلس الكلیة "كولیدج بورد" المعني بالامتحانات المنظمة لدخول الكلیات الغاء اختبارات المقررة في الشھر واختبارات الثاني من مایو بسبب فیروس كورونا.



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