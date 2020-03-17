شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يضرب البورصات العالمية.. وباحث يكشف عن معيارين لعبور الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد محمود، الباحث بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن الاقتصاد العالمى تأثر بشكل كبير بانتشار فيروس كورونا، فهو تحد كبير للاقتصاد العالمى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث لا يمكن الحكم الصحيح لمدى تأثر أى اقتصاد بالأزمة الحالية دون النظر إلى معيارين فى غاية فى الأهمية، موضحا أن المعيار الأول هو مدى انتشار الوباء والمعيار الثانى هو المدى الزمنى، مشيرًا إلى أن العالم واجه خسائر كبيرة فى البورصات العالمية، وبالتالى البورصة المصرية كجزء من البورصات العالمية حققت خسائر ومن الطبيعى جداً فى مثل هذه الظروف تحقيق خسائر حيث أن العامل النفسى هو المؤثر الأول على البورصات، ويمكن القول إنه إذا انتهت الأزمة الحالية فإن الاقتصاد العالمى قادر على تخطيها.

وقال الباحث بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، لـ"الخليج 365"، إنه كلما قل انتشار الفيروس فى مدى زمنى قصير، كانت النتائج الاقتصادية إيجابية أكثر، موضحا أن مصر حرصت على تقديم كل الدعم للصين فى محاربة فيروس كورونا، فالصين دولة عملاقة صناعيا وأكبر دولة مصدرة فى العالم وسط تسليط البعض فى الصين الضوء على نظريات المؤامرة التى تلقى بالاتهامات على دول اخرى فى التسبب فى انتشار الفيروس، كما أن الصين عبرت عن تقديرها للجهود المصرية وهو قد ينعكس بعد ذلك بعلاقات اقتصادية مصرية صينية غير مسبوقة فى المستقبل .

وتابع الباحث بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة: وصل الاقتصاد المصرى إلى معدل النمو وصل إلى 5.6% خلال عام 2018/2019 , وهو المعدل الأعلى منذ عشر سنوات تقريباً، مطالبا بأن تقدم مصر مبادرة لتشكيل لجنة طبية لاتخاذ الاجراءات اللازمة و للمساعدة من حد انتشار كورونا(COVID-19) فى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى.