حدث ليلًا| وزير التعليم يكشف إمكانية مد تعليق الدراسة.. وتفاصيل الإجازة الاستثنائية لموظفي الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، كان أهمها إعلان حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" في مصر، ووفاة اثنين، بالإضافة إلى تصريحات جديدة لوزير التعليم حول إمكانية الاستمرار في تعليق الدراسة لأكثر من أسبوعين.

في التقرير التالي نستعرض من هذه الأحداث..

- وزير التعليم: قد نمدد فترة تعليق الدراسة أكثر من أسبوعين

كشف طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن توقعاته بعودة الدراسة مرة أخرى بعد تعليقها لمدة أسبوعَين، خوفًا من انتشار فيروس كورونا داخل المدارس.

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- الكفن 6 طبقات والدفن فجرًا.. تفاصيل جنازة الحالة الثانية بفيروس كورونا بالدقهلية

قال مصدر من أسرة حالة الوفاة الثانية بفيروس "كورونا المستجد" التي أعلنتها وزيرة الصحة، إن حالة الوفاة لرجل توفى بفشل تنفسي بعدما تبين إيجابية التحاليل المعملية التي أجريت له في معامل وزارة الصحة، مضيفًا أن سيتم تشييع جثمانه فجر الثلاثاء في مقابر الأسرة بمدينة بلقاس، بعد عودته من الحجر الصحي بالإسماعيلية.

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- وزيرة الصحة: حجر صحي على 300 أسرة في الدقهلية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن ارتفاع معدل اكتشاف الحالات الإيجابية لفيروس كورونا من 3 و4 حالات إلى 30 حالة، جاء نتيجة التقصي الشديد، مشيرة إلى أن الحالات غالبيتها دون أعراض واكتشفت بالتقصي.

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- الصحة: وفاة اثنين وإصابة 40 بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

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- الحكومة: موظفو الدولة الحاصلون على إجازة بسبب "كورونا" سيتقاضون رواتبهم كاملة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأمور فى مصر جيدة جدًا وسرعة انتشار فيروس كورونا بطيئة مقارنة بدول أخرى، مضيفًا أنه من سيحصل على إجازات بسبب كورونا سيتقاضى راتبه كاملًا وسيعود لعمله بعد انتهاء الأزمة مباشرة.

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- تعرف على فئات الموظفين الذين يسري عليهم قرار تخفيض أعداد العاملين (بيان رسمي)

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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- وزير التعليم يكشف عن موعد امتحانات نهاية العام

قال طارقي شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات نهاية العام في موعدها في يونيو المقبل، وأيضًا امتحانات التعليم الفني في موعدها.

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- احذر نشر شائعة عن "كورونا".. تضع نفسك تحت طائلة القانون (تعرف على العقوبة)

تحارب الحكومة كافة جرائم الإنترنت بشكل عام؛ وعلى رأسها الشائعات والأخبار الكاذبة، خاصة تلك المتعلقة بفيروس كورونا، والتي تتسبب في تكدير الأمن والسلم العام.

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- شركة ألمانية تقيل رئيسها التنفيذي والتقى ترامب لتطوير لقاح لكورونا

أقالت شركة "كيورفاك" الألمانية للأدوية البيولوجية، رئيسها التنفيذي دانيال مينيشيلا، من منصبه، بعدما التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث تطوير لقاح لفيروس كورونا، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

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- الصحة العالمية: سبندأ في إجراء اختبارات فحص كورونا لسكان شمال سوريا

أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ريك برينان، أن المنظمة ستبدأ عمّا قريب بإجراء تحاليل كورونا لسكان مناطق شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" نقلاً عن وكالة "رويترز"

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- لمواجهة كورونا.. مستشفى 25 يناير يضع مبناه تحت تصرف وزارة الصحة

قرر مجلس أمناء مؤسسة مستشفى 25 يناير، وضع مبناه بمحافظة الشرقية تحت تصرف وزارة الصحة؛ لاستخدامه في الحجر الصحي أو استقبال وفحص وعلاج أي حالات، مشتبه بها أو مصابة بفيروس كورونا المستجد.

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- وزير الداخلية الفرنسي يعلن عزل بلاده لمواجهة تفشي فيروس كورونا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كستانير، عزل الدولة بالكامل لمدة 15 يومًا، لمواجهة أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19"، مطالبًا الشعب الفرنسي بالبقاء في المنزل.

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- وزير السياحة يكشف كواليس قرار تعليق الطيران: "الدولة اختارت صحة المصريين"

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الحكومة اتخذت قرارًا مهمًا بتعليق الطيران إلى نهاية شهر مارس الجاري، بعدما وضعنا السياحة في "كفة والصحة في كفة آخرى"، مضيفًا أن الدولة فضلت صحة المصريين على السياحة، رغم الخسائر التي سنتعرض لها لأن دخل السياحة في الشهر يقترب من مليار دولار.

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- البابا تواضروس: تعليق "اجتماع الأربعاء".. والعظة الأسبوعية بدون شعب

قرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تعليق اجتماع الأربعاء الأسبوعي حتى عيد القيامة المجيد، على أن يلقي العظة الأسبوعية في موعدها المعتاد من المقر البابوي بالقاهرة بدون حضور أحد، بدء من غدٍ الأربعاء 18 مارس وحتى 8 أبريل المقبل على الهواء مباشرة على القنوات الفضائية القبطية.

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- العناني يكشف حجم تضرر القطاع السياحي المصري من "كورونا"

قال وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، إن حجم الخسائر التي عانى منها القطاع السياحي في مصر، وصل إلى أكثر من 50%، مضيفًا أن هناك عدد كبير من السائحين يرفض مغادرة مصر بسبب جوها المعتدل في هذا الوقت من العام.

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- وزيرة الصحة: معظم الحالات الإيجابية بـ"كورونا" في مصر بدون أعراض

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه من المتوقع زيادة عدد الإصابات بفيروس "كورونا المستجد" كوفيد - 19، في حالة عدم اتباع الإرشادات الصحية بشكل جدي، لافتة إلى أن معظم الحالات المصابة في مصر إيجابية لكن بدون أعراض.

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- رئيس زراعة البرلمان لـ"الخليج 365": 3 دول تحرض إثيوبيا ضد مصر في ملف سد النهضة (حوار)

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مماطلة إثيوييا في ملف مفاوضات سد النهضة، هدفه كسب مزيد من الوقت للانتهاء من بناء السد، وفرض أمر واقع، مضيفًا أنه هناك عدد من الدول تقف وراء تلك المماطلة، بهدف الإضرار بمصالح مصر النائية.

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- الصين تسجل 13 وفاة و21 إصابة بفيروس كورونا أغلبها من خارج البلاد

سجلت الصين 13 حالة وفاة و21 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب لجنة الصحة الوطنية في البلاد.

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