ترامب: لقاح "كورونا" واعد.. والأمريكيون متقدمون على أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن "لقاحًا ضد كورونا ما يزال في مراحله السريرية، لكن النتائج واعدة".

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الاثنين: "سنحاول التخلص من فيروس كورونا مع حلول الشهر الثامن من هذا العام"، لافتًا إلى أن "كورونا قد يستمر حتى يوليو أو أغسطس المقبلين، نحن متقدمون على أوروبا ولدينا سياسة احتواء للفيروس".

وتابع: "سننظر في فرض عزل على بعض مناطق مصابة لكن ليس الآن"، مشددًا: "لم نقرر بعد بشأن مسألة العزل التام ونأمل أن لا نصل إلى هذا الحد".

وأكد ترمب: "نحن نسيطر على انتشار الفيروس. وسنغلق الحدود مع كل الدول التي تتعرض لانتشار كبير للفيروس، وإجراءاتنا ضد كورونا ضرورية وسنعدلها إذا تطلب الأمر".

كما أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة "تعتزم" بناء مستشفيات موقتة لمواجهة وباء كورونا المستجد، وعندما سئل عن إمكان طلب مساعدة الجيش "لبناء منشآت موقتة للمرضى"، فأجاب: "نعتزم القيام بذلك".