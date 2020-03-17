تايلاند تسجل 30 إصابة جديدة بكورونا

قال مسؤول تايلاندي، إن بلاده سجلت 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، مما رفع إجمالي عدد المصابين بالبلد الآسيوي إلى 177.

وذكر سوخوم كانشانافيماي الأمين الدائم بوزارة الصحة العامة في مؤتمر صحفي، أن 11 حالة مرتبطة بمباراة للملاكمة شهدت تسجيل إصابات عديدة بكورونا بينما ترتبط الحالات الأخرى بالعمل مع أجانب.

وأضاف كانشانافيماي، أن ما يتراوح بين 70 و80 بالمئة من الحالات في تايلاند مسجلة في العاصمة بانكوك.