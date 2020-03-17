روسيا تقيد دخول الأجانب إلى أراضيها بسبب كورونا

قررت الحكومة الروسية، تقييد دخول الأجانب أراضي البلاد اعتباراً من 18 مارس الجاري وحتى الأول من مايو المقبل، حسب ما أفاد موقع قناة روسيا اليوم.

وجاء في بيان للحكومة الروسية، أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين اتصل هاتفياً خلال اليومين الأخيرين مع رؤساء حكومات بيلاروس وأذربيجان وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان لإبلاغهم بهذا القرار.

وأضاف البيان، أنه خلال الاتصالات تم بحث الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد، وأن ميشوستين أبلغ نظراءه في الدول المذكورة بأنه تم اتخاذ هذه الإجراءات "لضمان أمن روسيا وحماية صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا".

يشار إلى أن القيود على دخول الأجانب تستثني موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات وسائقي الشاحنات وطواقم الطائرات والسفن والقطارات، وأعضاء الوفود الرسمية، وحملة الإقامة الدائمة في روسيا، ومن حصلوا على تأشيرات دخول دبلوماسية أو تأشيرات عمل أو التأشيرات الممنوحة لأصحاب الأعذار القاهرة، والمتوجهين إلى دول ثالثة عبر روسيا.

وأكد ميشوستين أن الإجراءات تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وتعود في أسبابها لـ"الظروف القاهرة" وتحمل طابعاً مؤقتاً.

يذكر أن السلطات الروسية أعلنت عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورنا في البلاد إلى 93 واتخذت جملة من الإجراءات لمنع انتشار الفيروس.