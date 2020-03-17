تركيا تشدد إجراءاتها لمكافحة كورونا بعد ارتفاع الإصابات

أعلنت الحكومة التركية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد بلغ 47 شخصاً، في ارتفاع دفعها لتشديد إجراءات مكافحة الوباء بمنع إقامة صلاة الجماعة في المساجد وإغلاق المسارح ودور السينما وتعليق الرحلات الجوية من وإلى ستّ دول إضافية.
وقال رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية علي إرباش "بات ضرورياً تعليق الصلوات الجماعية في المساجد".
وأشار إلى أن نحو 90 ألف مسجد في تركيا ستبقى مع ذلك مفتوحة أمام الراغبين في "أداء الصلاة بشكل فردي".
من جهته، أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة تسجيل 29 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الفائتة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 47.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية أنه اعتباراً من، اليوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر سيتم إغلاق الأماكن الثقافية في البلاد، بما في ذلك دور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية.
كما شمل قرار الإغلاق المطاعم، ومقاهي الإنترنت ومدن الملاهي والمسابح والصالات الرياضية وقاعات الأفراح.
وكانت تركيا أعلنت الأسبوع الماضي إغلاق كل المدارس في سائر أنحاء البلاد.
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