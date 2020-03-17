ارتفاع إصابات كورونا في الأردن إلى 29 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 29 حالة مؤكدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور نذير عبيدات، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن المصابين هم 22 أردنياً و 6 سياح فرنسيين وعراقية مقيمة في الأردن، موكداً أن جميع المصابين الأردنيين بالفيروس هم من المخالطين لمصابين آخرين أو من القادمين من خارج البلاد.

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