تونس تغلق جميع حدودها لمنع تفشي كورونا

قررت الحكومة التونسية، يوم الإثنين، إغلاق الحدود الجوية والبرية للبلاد، وذلك غداة إغلاقها الحدود البحرية، لتنضمّ بذلك تونس إلى قائمة الدول التي عزلت نفسها عن العالم في مسعى للحد من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وقال رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ في خطاب، إنّ المجلس قرّر "إغلاق الحدود الجوية والبرية لكلّ الرّحلات التجارية، ما عدا السلع والبضائع وبعض رحلات الإجلاء عبر الجو".

ووجد آلاف السياح أنفسهم عالقين في تونس، ولاسيّما في جزيرة جربة، بعد إلغاء العديد من الرحلات الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال السفير الفرنسي أوليفييه بوافر دارفور إنّ خمسة آلاف سائح فرنسي غادروا تونس خلال الساعات الـ48 الماضية وإنّه "من المقرّر أن تصل 30 رحلة جوية خاصة" لإجلاء خمسة آلاف سائح فرنسي آخر.

وأوضح رئيس الوزراء أنّ عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ بلغ في تونس حتى مساء الإثنين 24 حالة.