مادورو يعلن فرض الحجر الصحي في فنزويلا لاحتواء كورونا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن فرض الحجر الصحي على مستوى البلاد، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا ارتفعت إلى 33 شخصاً بعد وصول 16 مصاباً آخرين إلى البلاد.

ودعا مادورو قادة الدول حول العالم "للتنبه لهذا الوباء واتخاذ إجراءات صارمة في الوقت المناسب".

وتأتي هذه الأنباء بعد أن فرض مادورو حجراً صحياً على عدد من الولايات في البلاد.