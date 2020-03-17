شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. ماذا فعل كورونا في أسواق ماليزيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أثارت المخاوف شراء الذعر في المتاجر الكبرى بعد أن أعلن رئيس الوزراء محي الدين ياسين مساء امس الاثنين أن ماليزيا تتخذ تدابير تقييدية شاملة بما في ذلك إغلاق المتاجر والمدارس وفرض حظر السفر ، في محاولة لاحتواء تفشي COVID-19

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