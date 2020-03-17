عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا يغلق الحدود بين أوروجواي والأرجنتين

الثلاثاء 17 مارس 2020

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أعلن لويس ألبرتو لا كاليي بو رئيس أوروجواي، اليوم الثلاثاء، أن بإغلاق الحدود مع الأرجنتين "براً_ بحراً_ جواً"، وذلك اعتبارا من اليوم لمكافحة انتشار كورونا.

وكما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، إن رئيس أوروجواي ناقش هذا القرار مع حكومة الأرجنتين، أنه سيجري السماح لمواطني أوروجواي والأجانب المقيمين فيها بالدخول من الأرجنتين.