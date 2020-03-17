أوضح مصدر قضائي لبناني لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "عامر الفاخوري يُلاحق بملف أمام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، في الدعوى المقامة ضدّه من عدد من المعتقلين السابقين في سجن الخيام، بجرم اعتقالهم وحجز حريتهم وتعذيبهم، لكن هذا الملف لا يشكل عائقًا أمام سفر الفاخوري".
ولفت إلى أنّ "القاضي حلاوي لم يستجوب الفاخوري بعد، ولم يصدر مذكرة توقيف بحقّه بسبب وضعه الصحي، لعدم التمكّن من نقله إلى مكتب قاضي التحقيق"، مشدّدًا على أنّ "الفاخوري بات حرًّا طليقًا، ولا شيء يمنع سفره إلى الخارج، ما دام أنّه لم يصدر قرار قضائي بمنعه من مغادرة لبنان وحجز جواز سفره".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر قضائي للشرق الأوسط: لا شيء يمنع سفر الفاخوري ما دام لا قرار قضائيا بمنعه من مغادرة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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