رصد 84 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8320

أفادت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بأنّ "​كوريا الجنوبية​ رصدت 84 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ممّا يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 8320".

وهذا هو ثالث يوم على التوالي تقلّ فيه عدد حالات الإصابة الجديدة عن مئة مقارنةً بيوم 29 شباط الماضي، حين بلغت حالات العدوى ذروتها عند 909.

وكان قد أكّد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن يوم أمس الاثنين، أنّه واثق في قدرة بلاده على التغلّب على الفيروس، مع استمرار تراجع معدّل العدوى، رغم إعلان السلطات ظهور بؤرة عدوى كبيرة أُخرى في سيول العاصمة.