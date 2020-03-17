تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا في تركيا وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 47

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، "تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد إلى 47 إصابة في البلاد.

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الحالات الـ29 الأخيرة كافّة انتقلت إليها العدوى من ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الشرق الأوسط​ و​أوروبا​، إمّا بشكل مباشر أو غير مباشر"، موضحًا أنّ "بين هؤلاء المصابين 3 أشخاص ممّن عادوا من العمرة". وحذّر من "استمرار خطر انتقال العدوى من خارج البلاد"، داعيًا إلى "تطبيق التدابير المتّخذة بشكل صارم".

يُذكر أنّ حتّى يوم أمس الإثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 181 ألف شخص في 162 دولة وإقليمًا، توفى منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في ​الصين​، ​إيطاليا​، ​إيران​ و​إسبانيا​.