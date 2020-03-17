ولاية أوهايو تغلق مراكز الاقتراع بسبب "كورونا"

أمرت سلطات ولاية ​أوهايو​ الأميركية اليوم بإغلاق كافة ​مراكز الاقتراع​ في الولاية في إطار جهودها لمكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد. إضغط للمزيد

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