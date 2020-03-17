شكرا لقرائتكم خبر عن رصد ثلاث حالات إصابة جديدة بكورونا في منغوليا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت لجنة الطوارئ في منغوليا اليوم الثلاثاء رصد ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بين مواطنين أعيدوا من كوريا الجنوبية وألمانيا. وذكرت اللجنة أن المريض القادم من ألمانيا يرقد في حالة حرجة. وكانت منغوليا التي أغلقت حدودها الجنوبية مع الصين أعلنت في الأسبوع الماضي عن رصد أول حالة بالفيروس وهي لمواطن فرنسي يعمل داخل البلاد.

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