أمريكا تعلن إجراء أول تجربة على البشر للقاح ضد "كورونا"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الإثنين، في بيان، إجراء أول تجربة على البشر في الولايات المتحدة للتوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حذر الصين من نشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا.

ولفت إلى أن التحذير جاء في مكالمة هاتفية بين بومبيو ومسؤول السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي.

Advertisements

وتحدث بومبيو مع المسؤول الصيني في بكين عن نظرية مؤامرة تشير إلى تورّط الولايات المتحدة في تفشي فيروس كورونا.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن "الوقت ليس مناسبا لنشر معلومات مضللة وشائعات غريبة وإنما لأن توحد كل الأمم جهودها من أجل مكافحة هذا التهديد المشترك".

وتبادلت الصين والولايات المتحدة الاتهامات حول مصدر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وسط ترويج مسؤول في بكين فرضيات تدخل في إطار "نظريات المؤامرة"، ووصفت واشنطن الوباء بأنه "فيروس ووهان".

فيما تحاول الصين إخلاء مسؤوليتها عن العدوى وترسيخ صورتها كدولة اتخذت خطوات حاسمة، لتتيح للعالم وقتا للتعامل مع المرض من خلال وضعها أعدادا كبيرة من سكانها في الحجر الصحي.

ومع تناقص عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين وارتفاعها خارجها، ترفض بكين حاليا المفهوم العام بأن مدينة ووهان هي مهد الفيروس.