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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعافي 264 من كورونا في كوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعافي 264 من كورونا في كوريا
الثلاثاء 17 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، تعافي 264 حالة جديدة من فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1401، كما سجلت السلطات 84 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي لديها إلى 8320 حالة.
وأعلنت كوريا الجنوبية، الإثنين، تسجيل أدنى زيادة يومية لحالات الإصابة بالفيروس خلال 3 أسابيع، بواقع 74 إصابة إضافية مؤكدة، فيما لم يتم تسجيل وفيات جديدة.
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