كولومبيا تغلق حدودها كاملة لغاية 30 مايو لمواجهة كورونا

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موندو: أعلن رئيس كولومبيا إيفان دوكي الإثنين أنّ بلاده ستغلق كلّ حدودها البرية والبحرية والنهرية اعتباراً من فجر الثلاثاء ولغاية 30 أيار/مايو، وذلك للحدّ من تفشّي وباء كورونا المستجدّ. وقال دوكي في تغريدة على تويتر "لقد أصدرت قراراً بأن يصار اعتباراً من منتصف الليل إلى إغلاق كل الحدود البرية والبحرية والنهرية للبلاد من 17 آذار/مارس 2020 ولغاية 30 أيار/مايو المقبل". مواضيع قد تهمك :

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