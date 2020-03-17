شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقوبات مشددة وضعها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنه 1983 فى شأن حماية الآثار، والذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا الأسبوع الماضى، لمواجهة محاولات البعض العبث بالأثار، أو تسلقه دون ترخيص بذلك، والقيام بأعمال مخلة بالآداب أثناء التواجد فيها فى مشاهد مسيئة، وصلت إلى الحبس والغرامة.

وفى هذا الصدد، عاقبت المادة (المادة 45 مكرر "1") بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:

1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف، دون تصريح بذلك.

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2- تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وحسب المادة القانونية، تضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد

وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

كما يهدف القانون على سد الثغرات الموجودة بالقانون القائم، والتى سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدى عليها بالبناء على الأراضى التابعة للآثار.