شكرا لقرائتكم خبر عن المشروعات الحكومية المنفذة بمحافظة سوهاج × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار اهتمام الدولة بالتنمية الشاملة لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، أكدت الحكومة فى تقريرها المقدم مؤخراً من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، عن الانتهاء من تنفيذ 238 مشروعاً بتكلفة 60 مليار جنيه في 11 محافظة تشمل (بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان، مطروح، شمال سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر).

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات التي تم تنفيذها في محافظة سوهاج التى كان لها حظ وافر من المشروعات سواء الصرف الصحى أو رصف الطرق، وذلك فى ضوء التقرير الحكومى، الذى حصل ”الخليج 365” عليه على النحو الآتى:

1- تم الانتهاء من مشروعي خط الطرد وأعمال الكهروميكانيا لصرف صحى قرية القراقرة والقيصان بتكلفة 4.6 مليون جنيه.

2- الانتهاء من تنفيذ 17 مشروعاً لمياة الشرب بتكلفة استثمارية بلغت 51 مليون جنيه.

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3- استكمال مركز الطب البيطرى بمركز أخميم بتكلفة 1.6 مليون جنيه.

4- الانتهاء من رصف 6 طرق بتكلفة 75 مليون جنيه، وتغطية 4 ترع (أولاد نصير، المساعيد بنجع وقالي بجرجا، عزبة الحيطة الجديدة، مدخل طهاطا الشمال) بأطوال 320 مترا وتكلفة 51 مليون جنيه.

5- تطوير وتأثيث مركزين تكنولوجيين بتكلفة 12 مليون جنيه.

ويأتى التقرير الحكومى كأحد مخرجات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم التي أطلقت خلال ذات العام، كأول أداة إلكترونية في مصر لقياس أداء الجهاز الإدارى للدولة، من خلال أكثر من 2800 مؤشر لقياس أداء، تمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحى القصور بإجراء تدخل عاجل، وتربط الموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد وتكون أساسا عمليا محفزاً على التميز الحكومى والمؤسسى.