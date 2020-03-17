واشنطن الأمريكية تعلن 6 وفيات جديدة بـ"كورونا".. وارتفاع مجموع الضحايا إلى 48

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ): أعلنت ولاية واشنطن الأمريكية، سقوط 6 وفيات جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، ليرتفع إجمالي الضحايا 48 حالة. جاء ذلك في نبأ عاجل نقلته قناة "الحرة" الأمريكية.

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