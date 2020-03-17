"برًا وبحرًا وجوًا".. أوروجواي تعتزم غلق الحدود مع الأرجنتين بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مونتفيدو- (د ب أ):

أعلن رئيس أوروجواي، لويس إلبرتو لا كاليي بو، أن بلاده ستغلق الحدود مع الأرجنتين برًا وبحرًا وجوًا، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، بسبب فيروس كورونا.

وقال لا كاليي بو للصحفيين إنه ناقش هذا القرار مع حكومة الأرجنتين، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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وأضاف أنه سيجري السماح لمواطني أوروجواي والأجانب المقيمين فيها بالدخول من الأرجنتين.

وأوضح أنه سيجري استثناء أنشطة التجارة والمساعدات الإنسانية من إغلاق الحدود.

وقال إن بلاده لديها 29 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.