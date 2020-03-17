الأكثر تأثيرًا.. أحمد الوكيل يفوز بجائزة "فخر العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

قررت هيئة منح الجوائز العلمية بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة منح أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف دول البحر الأبيض المتوسط "اسكامي" جائزة فخر العرب 2020.

ومنحت الهيئة الجائزة لـ"الوكيل" بناء على ترشيح الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، كأحد أفضل الشخصيات الأكثر تأثيرا في الاقتصاد العربي بناء للمعايير المعتمدة.

وتهدف "جائزة فخر العرب 2020" إلى تسليط الضوء على شخصيات عربية أو من أصول عربية، شكلت منعطفاً في مسيرة الحياة وكانت الأكثر تأثيراً في الاقتصاد، وحركة التقدم والتنمية الشاملة والمسؤولية الاجتماعية.

ومن المقرر تسليم الجائزة لرئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، الاثنين 6 أبريل المقبل، خلال احتفال كبير وعشاء رسمي يجمع المتميزين العرب وذلك بإمارة دبي.