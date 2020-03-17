اغلاق 10 مطاعم و5مقاهي لمخالفتها بالسعودية

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إغلاق10 مطاعم و5 مقاهي خالفت قرارات الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بتقديم الطلبات داخل فروعها. والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بتقديم الطلبات داخل فروعها. وأكدت الأمانة قيامها بتطبيق الحد الأعلى من الغرامات وإحالة الملاك المتورطين إلى الجهات الحكومية المختصة

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