كورونا يصل البنتاغون.. وزير الدفاع الأمريكي ونائبه في الحجر الصحي



أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الوزير مارك إسبر ونائبه وضعا اليوم الاثنين في الحجر الصحي، بعد تأكيد إصابة 37 من طاقم الوزارة بفيروس كورونا المستجد.



وأوضحت الوزارة أن من المصابين بالفيروس 18 عسكريا، وسط مخاوف من تفشي الفيروس في صفوف الجيش الأميركي.



وأعلنت وزارة الدفاع أن مختبراتها أجرت 495 تحليلا لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم الاثنين- إن الولايات المتحدة سوف تخرج أقوى بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل تزايد أعداد المصابين بالمرض في البلاد.



وقال ترامب في تغريدة على تويتر "الجميع متحدون ويعملون بكد، وهو شيء جميل نراه.. إنهم يحبون بلادنا العظيمة، وسوف ينتهي بنا الحال ونحن أقوى من أي وقت مضى".



وتعرض ترامب لانتقادات حادة بسبب نقص اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، والتقليل من خطورة الفيروس في الأيام الأولى من تفشيه.





وتعهدت الإدارة الأميركية بتعزيز اختبارات الكشف عن المرض.



وتوفي 65 شخصا على الأقل جراء مرض كورونا المستجد في الولايات المتحدة كما تم تسجيل نحو 3500 إصابة مؤكدة بالفيروس، بحسب إحصاءات شبكة (سي إن إن) الإخبارية في مختلف الولايات الأميركية.



وفي وقت سابق، نقلت "سي إن إن" أن البيت الأبيض يدرس فرض حظر التجول في الولايات المتحدة لمنع تفشي وباء كورونا.



المصدر: وكالات