كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة اليمنية تتخذ إجراءات احتزازية لمواجهة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت الحكومة اليمنية، مساء اليوم الإثنين، إجراء جديدا من ضمن الإجراءات الاحتزازية التي تتخذها لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الذي تحول إلى وباء عالمي وصل إلى 155 دولة حول العالم.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن "الحكومة اتخذت قراراً بتعليق الرحلات الجوية اعتباراً من يوم الأربعاء القادم؛ لمواجهة فيروس كورونا".

وذكر الإرياني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد توجه مدراء عموم مطارات الجمهورية بتعليق الرحلات الجوية ابتداء من فجر الأربعاء الموافق ١٨مارس لمدة أسبوعين".

كما أشار إلى أن ذلك يأتي "ضمن الإجراءات التنفيذية للقرارات المتخذة في الاجتماع الطارئ للحكومة لمواجهة فيروس كورونا".

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