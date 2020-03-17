كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صربيا تعلن تأجيل الانتخابات العامة بسبب انتشار "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مفوضية الانتخابات في صربيا، مساء اليوم الإثنين، عن تأجيل الانتخابات العامة التي كان من المقرر إجراؤها في يوم 26 أبريل المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وإلى أن يتم إلغاء حالة الطوارئ في البلاد، موضحة أنه "سيتم تحديد كل المواعيد النهائية المتعلقة بعملية الانتخابات عقب انتهاء حالة الطوارئ".

هذا وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتتش، قد أعلن يوم أمس الأحد، "حالة الطوارئ في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا"، ويرأس فوتتش الحزب التقدمي الصربي الحاكم.

وأفادت السلطات الصحية بأن "عدد حالات الإصابة بالفيروس حتى الآن بلغ 46 حالة، وأنها أجرت فحوصا على 283 شخصا".

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