عاجل.. الرئيس العراقي يكلف نائب برلماني بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف الرئيس العراقي برهم صالح، مساء اليوم الإثنين، النائب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، قد أعلن يوم الأحد الموافق 1 من مارس الجاري، إنسحابه من التكليف بشأن تشكيل الحكومة، عقب أن اخفق البرلمان اليوم في عقد جلسة استثنائية، كانت مخصصة لتمرير الحكومة بسبب رفض أغلب الكتل السنية، والكورد، وكتل شيعية.

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وتعتبر هذه المرة الثانية التي يخفق فيها البرلمان العراقي في عقد جلسةٍ لمنح الثقة لحكومة علاوي؛ حيث كانت الجلسة الأولى مقررة يوم الخميس الماضي، لكن خلافات حالت دونها.

وقال علاوي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "قدمت رسالة الى السيد رئيس الجمهورية اعتذر فيها عن تكليفي بتشكيل الحكومة، وكنت أمام هذه المعادلة - منصب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق مع شعبي و الاستمرار بالمنصب على حساب معاناته".

وأضاف: "فكان الخيار بسيط وواضح هو ان أكون مع شعبي الصابر وخاصة عندما رأيت ان بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب ووضعت العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن".