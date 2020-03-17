كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفوضية الأوروبية تعلن دعمها لشركة أدوية ألمانية لعمل لقاح مضاد لـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المفوضية الأوروبية، مساء اليوم الإثنين، أنها تعتزم على دعم شركة "كيورفاك" الألمانية للأدوية، بما يصل إلى 80 مليون يورو في أبحاثها التي تهدف إلى تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "المفوضية دعمت أبحاث الشركة مبكرا وستعاود مساعدتها مرة أخرى الآن".

هذا وجاءت هذا التغريدة عقب أن أجرت هي والمفوضة الأوروبية للأبحاث العلمية ماريا جابريل، محادثة هاتفية مع مسؤولي الشركة الألمانية.

وأضافت فون دير لاين: أن "المهم هو التوصل بأسرع ما يمكن إلى عقار يساعد العالم أجمع".

وكانت تقارير صحفية ألمانية، قد أفادت يوم أمس الأحد، بأن "أمريكا كانت تسعى إلى الحصول على لقاح من إنتاج الشركة تكون حقوق استخدامه حصرية للولايات المتحدة، وذكرت هذه التقارير أن الحكومة الأمريكية عرضت على الشركة الألمانية مبلغًا كبيرًا من المال لهذا الغرض".

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وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أن الدعم المالي يمكن أن يكون في شكل ضمان من الاتحاد الأوروبي للشركة الألمانية؛ للحصول على قروض من بنك الاستثمارات الأوروبي.