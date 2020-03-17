كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإمارات تدعو مواطنيها في الخارج للعودة إلى البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، مساء اليوم الإثنين، المواطنين المسافرين خارج الدولة بضرورة العودة إلى البلاد، نظرًا لصعوبة السفر وفي إطار حرص دولة الإمارات الدائم على صحة وسلامة المواطنين، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "وام".

كما دعت الخارجية الطلبة والمرضى المواطنين في الخارج إلى ضرورة التنسيق مع جهة الابتعاث من خلال سفارة الدولة في بلد المقر، مؤكدة على أهمية تواصل المواطنين المسافرين مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 80044444.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، قد أعلنت مساء أمس الأحد، تسجيل شفاء 3 حالات إضافية لمصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات، التي تماثلت للشفاء إلى 26 حالة.

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