قامت مجموعة الألتراس عسكري الرباط بحملة تحسيسية تترجم المبادئ والقيم التي نتؤمن بها بهدف توعية مختلف طبقات الشعب وخاصة ساكنة العاصمة الكبرى(سلا/الرباط/تمارة) وجل المناطق التي ينتمي إليها أبناء ‘مول الكابيتشو’ على صعيد التراب الوطني بمخاطر فيروس ‘كورونا’ المستجد COVID-19 وكيفية الوقاية منه وتجنب الإصابة. وکشف الفصیل، في بلاغ توصل “الیوم 24″بنسخة منه، أن العملیة تمت بمساعدة والإستعانة بأبناء المجموعة الذين يشتغلون في الميدان الصحي و البحث العلمي.

النشاط إستهدف مختلف المواطنين وخاصة الأماكن التي تعرف الإكتظاظ من محلات وأسواق تجارية، الصيدليات، ومحطات النقل العمومي.

بالإضافة إلى ذلك، قام أبناء المجموعة بتوزيع المطهرات الكحولية والقفازات الطبية إيمانا منهم بدورهم الفعال في خدمة الصالح العام دون إنتظار المقابل أو الإمتنان.

وأعلنت المجموعة إستعدادها الكامل الإنخراط في أي عمل تطوعي يهدف إلى محاربة والحد من إنتشار الوباء، كما تهيب للجمهور العسكري خاصة والشعب المغربي عامة الإلتزام بالتعليمات الصادرة من طرف مختلف الأجهزة الوصية على المجال الصحي العالمي والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى لتفادي هذه الأزمة بأقل الخسائر و في أقرب الآجال. Advertisements c

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كانت هذه تفاصيل خبر جماهیر الجیش “تنخرط” في مبادرة التوعیة لمواجهة انتشار فیروس “کورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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